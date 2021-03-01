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ЕАБР прочит Беларуси высокую инфляцию и дефицит товаров

01.03.2021 15:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует годовую инфляцию в феврале-марте в Беларуси на уровне 8-8,5% и не исключает дефицита ряда товаров на фоне решения правительства республики заморозить с 1 марта 2021 года цены на социально значимые товары.

"По оценкам ЕАБР, инфляция в Беларуси останется в диапазоне 8-8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года", - говорится в очередном выпуске еженедельного обзора деловой активности стран-членов ЕАБР, передает Интерфакс-Запад.

Эксперты ЕАБР прокомментировали решение правительства Беларуси заморозить с 1 марта цены на социально значимые товары, к которым относятся большое количество продуктов питания и медикаментов.

"Решение, вероятно, связано с сохранением высокой инфляции в начале текущего года - 7,7% год к году в январе после 7,4% в декабре 2020 года. Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимых к социально значимым первой необходимости", - предупреждают эксперты банка.

 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует годовую инфляцию в феврале-марте в Беларуси на уровне 8-8,5% и не исключает дефицита ряда товаров на фоне решения...
 
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