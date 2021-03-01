Слонимские власти не разрешили пикет за консолидацию общества









Для этого Виктор Марчик направил в Слонимский райисполком соответствующее заявление. Также в заявлении указывалось, что слонимцы на пикете в очередной раз будут призывать белорусские власти прекратить правовой беспредел в стране, освободить всех политзаключенных и провести в этом году новые справедливые президентские выборы.





В ответе, подписанном заместителем председателя Слонимского райисполкома Терезой Юшкевич, сказано, что в соответствии с ч. 6 статьи 4 “Закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь” в проведении пикета слонимцам отказано.





"Газета Слонимская" попросила прокомментировать заявителя Виктора Марчика. Ответ из райисполкомапопросила прокомментировать заявителя Виктора Марчика.





- В прошлом году меня незаконно привлекли к административной ответственности по статье 23.34 КоАП РБ за то, что я собирал подписи за отзыв депутата Палаты представителей Валентина Семеняко. Из-за этого сейчас меня лишили права выступать в качестве организатора массового мероприятия...





Понятно, что власть боится любых массовых выступлений людей. Кстати, в прошлом году по статье 23.34 КоАП РБ к ответственности привлекли более сотни слонимцев. И сейчас никто из них (в том числе и я) не может выступать в качестве организатора того же пикета... Такой правовой абсурд получается, — отметил Марчик.



