ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слонимские власти не разрешили пикет за консолидацию общества

01.03.2021 15:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

25 марта общественные активисты планировали провести в городском парке в Слониме пикет за консолидацию белорусского общества на идее укрепления суверенитета и независимости страны.



Для этого Виктор Марчик направил в Слонимский райисполком соответствующее заявление. Также в заявлении указывалось, что слонимцы на пикете в очередной раз будут призывать белорусские власти прекратить правовой беспредел в стране, освободить всех политзаключенных и провести в этом году новые справедливые президентские выборы. 

В ответе, подписанном заместителем председателя Слонимского райисполкома Терезой Юшкевич, сказано, что в соответствии с ч. 6 статьи 4 “Закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь” в проведении пикета слонимцам отказано. 

Ответ из райисполкома "Газета Слонимская" попросила прокомментировать заявителя Виктора Марчика. 

- В прошлом году меня незаконно привлекли к административной ответственности по статье 23.34 КоАП РБ за то, что я собирал подписи за отзыв депутата Палаты представителей Валентина Семеняко. Из-за этого сейчас меня лишили права выступать в качестве организатора массового мероприятия... 

Понятно, что власть боится любых массовых выступлений людей. Кстати, в прошлом году по статье 23.34 КоАП РБ к ответственности привлекли более сотни слонимцев. И сейчас никто из них (в том числе и я) не может выступать в качестве организатора того же пикета... Такой правовой абсурд получается, — отметил Марчик.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 марта общественные активисты планировали провести в городском парке в Слониме пикет за консолидацию белорусского общества на идее укрепления суверенитета и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Глыбіня крывадушнасьці проста зашкальвае». Латушка адказаў Макею і ягонай жонцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by