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Волонтер штаба Бабарико: Пытки при задержании - это норма

01.03.2021 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа.

Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа, в день выборов президента Беларуси, и получил два года ограничения свободы. Он рассказал Настоящему Времени о пытках при задержании
 
 
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Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа.
 
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