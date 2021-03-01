|
Волонтер штаба Бабарико: Пытки при задержании - это норма
Источник материала: Партизан
Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа.
Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа, в день выборов президента Беларуси, и получил два года ограничения свободы. Он рассказал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках 9 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)