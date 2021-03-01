ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутат о санкциях МОК: геноцид и дискриминация

01.03.2021 15:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гомельский депутат в эфире СТВ заявил, что введенные Олимпийским комитетом санкции против режима Лукашенко говорят о том, что с Беларусью сложно конкурировать.

Причем, не только в спорте, но и в экономике.

Гомельский депутат заявил, что санкции против Беларуси ввели потому, что другие страны не могут с нами конкурировать. «Это скрытый геноцид», — убежден депутат и председатель Гомельской областной Федерации хоккея Виталий Уткин.

"С учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, такое отношение можно отнести к дискриминации белорусов. Мы же, как и наш президент, защищаем права белорусского народа, в том числе и спортсменов", — сказал чиновник.

"Мы должны понимать, что это скрытый геноцид. А мы за 26 лет показали, что сильны в спорте, культуре, экономике и сегодня с нами не так просто соревноваться", — добавил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский депутат в эфире СТВ заявил, что введенные Олимпийским комитетом санкции против режима Лукашенко говорят о том, что с Беларусью сложно конкурировать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Армянские протестующие ворвались в правительственное здание в Ереване
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by