Депутат о санкциях МОК: геноцид и дискриминация

Причем, не только в спорте, но и в экономике.





Гомельский депутат заявил, что санкции против Беларуси ввели потому, что другие страны не могут с нами конкурировать. «Это скрытый геноцид», — убежден депутат и председатель Гомельской областной Федерации хоккея Виталий Уткин.





"С учетом тех фраз, которые записаны в Олимпийской хартии, такое отношение можно отнести к дискриминации белорусов. Мы же, как и наш президент, защищаем права белорусского народа, в том числе и спортсменов", — сказал чиновник.





"Мы должны понимать, что это скрытый геноцид. А мы за 26 лет показали, что сильны в спорте, культуре, экономике и сегодня с нами не так просто соревноваться", — добавил он.



