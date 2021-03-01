Источник материала: Хартия'97

Профсоюз РЭП: Сегодня наша задача — сплотиться и противостоять натиску беззакония 1.03.2021, 15:30

Наша сила в единстве.

24 февраля прошло очередное заседание Президиум Совета РЭП. На этой встрече члены руководящего органа профсоюза приняли обращение в связи с недавними задержаниями активистов и прошедшими обысками. Оно адресовано членам профсоюза РЭП, а также коллегам по независимому профсоюзному движению.

Сайт praca-by.info приводит текст обращения полностью:

Друзья, братья и сестры!

Волна репрессий накатилась на наш профсоюз. Многие активисты профсоюза РЭП стали жертвами судебного беззакония, продолжает удерживаться под стражей известный защитник трудящихся Леонид Судаленко. Теперь так называемые «представители власти» фактически разгромили центральный офис профсоюза, совершают нападения на профсоюзных активистов в Минске и регионах.

Почему? Потому что РЭП, его активисты настойчиво отстаивают права рабочих и служащих, всех граждан Беларуси, борются за достойную зарплату, за свободный труд. Нас пытаются обвинить в «подготовке и финансировании беспорядков». Это ложь. Этому нет и не может быть доказательств. Белорусы знают: главная причина беспорядков и насилия в нашей стране ‒ сама власть.

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Власть терроризирует профсоюзных активистов, журналистов, правозащитников, участников мирных протестов, инакомыслящих. Цель понятна – уничтожить активных, изгнать неравнодушных, остальных парализовать страхом. Мы понимаем, что репрессии будут нарастать. Но это не поможет удержать власть тем, кого народ Беларуси не выбирал, не признает и больше не хочет терпеть.

Мы не сдадимся. Мы будем делать свое дело – бороться за права работников, за свободу своих соратников. Мы продолжаем трудиться для нашего общего будущего, для народа свободной и процветающей Беларуси.

В этот трудный час мы, члены профсоюза РЭП, участники независимого профсоюзного движения, не должны забывать, что значит солидарность. Сегодня наша задача – сплотиться и быть вместе. Только так можно противостоять натиску беззакония.

Попытки сеять раздор и страх – это тактика режима.

Тридцать лет РЭП твердо стоит на ногах, выдерживает натиск деструктивных сил, внешних или внутренних. Выстоим и сейчас.

Не бойтесь!

Наша сила в единстве.

Мы победим!

Президиум Совета Белорусского независимого профсоюза РЭП

24.11.2021 Минск

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