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В Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба

01.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба

  • 1.03.2021, 15:23
В Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба
фото: Reuters

Пашинян хочет отстранить от должности Гаспаряна, ранее требовавшего отставки премьера и его правительства.

Совет безопасности Армении, созванный премьер-министром Николом Пашиняном, призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, ранее требовавшего отставки Пашиняна и его правительства. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза в понедельник, 1 марта, пишет сайт korrespondent.net.

«Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ», - сказано в заявлении.

Напомним, что ранее Генштаб ВС Армении выступил с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Премьер расценил это как попытку военного переворота и заявил об увольнении начальника Генштаба.

В то же время, в центре Еревана начались протесты  сторонников и противников Пашиняна, произошли столкновения. Протесты оппозиции продолжаются.

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Пашинян хочет отстранить от должности Гаспаряна, ранее требовавшего отставки премьера и его правительства.
 
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