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В Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба
Источник материала: Хартия'97
В Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба
Пашинян хочет отстранить от должности Гаспаряна, ранее требовавшего отставки премьера и его правительства.
Совет безопасности Армении, созванный премьер-министром Николом Пашиняном, призвал президента Армена Саркисяна подписать указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, ранее требовавшего отставки Пашиняна и его правительства. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза в понедельник, 1 марта, пишет сайт
«Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь ВС в политические процессы. Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на усмотрении главы кабмина. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ», - сказано в заявлении.
Напомним, что ранее Генштаб ВС Армении выступил с требованием отставки Пашиняна и его правительства. Премьер расценил это как попытку военного переворота и заявил об увольнении начальника Генштаба.
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Пашинян хочет отстранить от должности Гаспаряна, ранее требовавшего отставки премьера и его правительства.
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