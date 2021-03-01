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Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против десяти бывших силовиков
Источник материала: Хартия'97
Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против десяти бывших силовиков
Среди попавших под санкции — экс-глава МВД Украины Захарченко.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против десяти бывших силовиков, среди которых экс-глава МВД Виталий Захарченко, пишет
Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в понедельник, 1 марта.
Документ вступает в силу с дня его опубликования.
Контроль над выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Андрея Данилова.
26 февраля СНБО ввел санкции против десяти людей из высшего офицерского состава и лишил их званий.
По словам Данилова, эти десять человек «предали нашу страну». Под санкции попал экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Под санкции подпадут их активы, которые находятся на территории Украины.
Виталий Захарченко во время событий Революции Достоинства распорядился выдать боевое оружие правоохранителям и разрешил его применять, но позже открестился от действий Беркута. По данным следствия, он лично руководил «титушками», которые атаковали активистов Евромайдана.
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Среди попавших под санкции — экс-глава МВД Украины Захарченко.
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