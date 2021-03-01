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Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против десяти бывших силовиков

01.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против десяти бывших силовиков

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  • 1.03.2021, 15:06
Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против десяти бывших силовиков
Владимир Зеленский

Среди попавших под санкции — экс-глава МВД Украины Захарченко.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против десяти бывших силовиков, среди которых экс-глава МВД Виталий Захарченко, пишет «Новое время».

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в понедельник, 1 марта.

Документ вступает в силу с дня его опубликования.

Контроль над выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Андрея Данилова.

26 февраля СНБО ввел санкции против десяти людей из высшего офицерского состава и лишил их званий.

По словам Данилова, эти десять человек «предали нашу страну». Под санкции попал экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Под санкции подпадут их активы, которые находятся на территории Украины.

Виталий Захарченко во время событий Революции Достоинства распорядился выдать боевое оружие правоохранителям и разрешил его применять, но позже открестился от действий Беркута. По данным следствия, он лично руководил «титушками», которые атаковали активистов Евромайдана.

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Среди попавших под санкции — экс-глава МВД Украины Захарченко.
 
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