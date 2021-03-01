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Николай Карпенков. Фото: TUT.BY

«Единственное, что не могу понять, как такой импульсивный человек руководит огромным коллективом, где нужно иметь холодный ум и стратегическое мышление, особенно сейчас, в армии», — подытожила свои впечатления от короткой беседы Адарья Гуштын.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карпенков об избитом журналисте: Силовикам нужно было действовать еще жестче Это пример абсолютно уверенного в своей безнаказанности силовика.

спросила у Николая Карпенкова, почему до сих пор не нашли и не наказали силовиков, которые незаконно задержали и избили ее мужа в августе 2020 года. Тот ответил, что силовики «все сделали правильно, и вообще — надо было действовать еще жестче».Она считает, что Карпенков — пример абсолютно уверенного в своей безнаказанности силовика, который зашел «так далеко, что лично ему уже некуда отступать».По мнению Гуштын, «у него всегда было такое «понимание» закона, и в отличие от того же Караева, он никогда даже не пытался создать образ „прогрессивного силовика“».На претензии по отсутствию уголовных дел против силовиков заместитель министра внутренних дел сказал, что силовики «защищают граждан, а не отморозков».