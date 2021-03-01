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Карпенков об избитом журналисте: Силовикам нужно было действовать еще жестче
Источник материала: UDF
Николай Карпенков. Фото: TUT.BY
Адарья Гурштын спросила у Николая Карпенкова, почему до сих пор не нашли и не наказали силовиков, которые незаконно задержали и избили ее мужа в августе 2020 года. Тот ответил, что силовики «все сделали правильно, и вообще — надо было действовать еще жестче».
Она считает, что Карпенков — пример абсолютно уверенного в своей безнаказанности силовика, который зашел «так далеко, что лично ему уже некуда отступать».
По мнению Гуштын, «у него всегда было такое «понимание» закона, и в отличие от того же Караева, он никогда даже не пытался создать образ „прогрессивного силовика“».
На претензии по отсутствию уголовных дел против силовиков заместитель министра внутренних дел сказал, что силовики «защищают граждан, а не отморозков».
«Единственное, что не могу понять, как такой импульсивный человек руководит огромным коллективом, где нужно иметь холодный ум и стратегическое мышление, особенно сейчас, в армии», — подытожила свои впечатления от короткой беседы Адарья Гуштын.
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Это пример абсолютно уверенного в своей безнаказанности силовика.
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