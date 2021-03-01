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Минчанина с пистолетом задержали возле посольства Кубы

01.03.2021 15:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанина с пистолетом задержали возле посольства Кубы
Минчанин показал милиционеру возле посольства Кубы пистолет / кадр​
27 февраля возле посольства Кубы в Минске мужчина постучался в окно контрольно-пропускного пункта и направил на милиционера пистолет, сообщает пресс-служба МВД.

Милиционер нажал тревожную кнопку и вызвал помощь. Однако минчанина с пистолетом он задержал еще до прибытия коллег.

37-летний мужчина объяснил причину своего поступка. Он сказал, что купил пневматический пистолет в торговом центре Минска для самообороны. По словам минчанина, он не планировал угрожать милиционеру, а только хотел показать оружие. Он добавил, что не знал о посольстве.

В милиции заявили, что мужчина был трезв. Он нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиционер нажал тревожную кнопку и вызвал помощь.
 
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