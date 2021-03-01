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Минчанина с пистолетом задержали возле посольства Кубы
Источник материала: UDF
Минчанин показал милиционеру возле посольства Кубы пистолет / кадр
Милиционер нажал тревожную кнопку и вызвал помощь. Однако минчанина с пистолетом он задержал еще до прибытия коллег.
37-летний мужчина объяснил причину своего поступка. Он сказал, что купил пневматический пистолет в торговом центре Минска для самообороны. По словам минчанина, он не планировал угрожать милиционеру, а только хотел показать оружие. Он добавил, что не знал о посольстве.
В милиции заявили, что мужчина был трезв. Он нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
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Милиционер нажал тревожную кнопку и вызвал помощь.
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