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Пелагея. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com

«Какая вы божественная!», «Вот это огонь», «Ура, дождались!», «Нереально красивая», «Шикарная женщина!», «Ваша фигура бесподобна», – возбудились фанаты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Вот это огонь!»: загоревшая Пелагея возбудила народ роскошной фигурой Многие знаменитости провели эту зиму на Мальдивах.

Многие знаменитости провели эту зиму на Мальдивах. Пелагея не стала исключением. В январе артистка вместе с четырехлетней дочерью Таисией улетела на острова. Снимки, сделанные во время отдыха, 34-летняя певица публикует до сих пор.Накануне в инстаграм-аккаунте Пелагеи появилась фотография, на которой она запечатлена на берегу океана. Для снимка артистка легла на белый песок, повернувшись спинок к солнцу. Она изящно расположила ноги, чтобы продемонстрировать роскошные бедра.Поклонники обратили внимание, чтосильно загорела. Ее кожа приобрела шоколадный оттенок.Стоит отметить, что к этой же публикации Пелагея прикрепила снимок дочери. Четырехлетняя девочка позировала возле небольшого бассейна среди пальм. Этот кадр у поклонников вызвал умиление.Напомним, в конце прошлого года Пелагея расторгла брак с хоккеистом. Однако бывшие супруги до сих пор делят совместно нажитое имущество. Они не могут договориться.