ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Киеве заблокировали мощную прокремлевскую ботоферму

01.03.2021 15:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правоохранители разоблачили в Киеве деятельность ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, действовавшей в интересах РФ и прокремлевских партий в Украине.

В Киеве заблокировали мощную прокремлевскую ботоферму
Фото: СБУ

Во время проведения местных выборов в октябре 2020 года организаторы ботофермы публиковали материалы «отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей», которые были направлены на «искусственное повышение социальной напряженности в обществе», сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Во время обыска в офисном помещении в одном из спальных районов Киева была изъята компьютерная техника, которая использовалась для противоправной деятельности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители разоблачили в Киеве деятельность ботофермы мощностью более 18 тысяч аккаунтов, действовавшей в интересах РФ и прокремлевских партий в Украине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанина с пистолетом задержали возле посольства Кубы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by