Почти половина белорусов подверглась киберугрозам в прошлом году

Источник материала: Onliner

«Лаборатория Касперского» поделилась статистикой, согласно которой в прошлом году 44% домашних и 45% корпоративных пользователей из Беларуси столкнулись с локальными угрозами: они были на самих компьютерах или флешках, картах памяти, внешних жестких дисках.

При этом риск заражения в интернете составлял только 13% для домашних пользователей и 10% для корпоративных. В компании отметили, что объем атак снижается, но растет их сложность. Мошенники адаптируют свои инструменты так, что пользователи продолжают попадаться.

Проведенный «Лабораторией Касперского» опрос показал, что 18% респондентов сталкивались с вирусами. Наиболее распространенные последствия этого: замедленная работа устройства (55%), взлом учетной записи в каком-либо из сервисов (23%), спам-рассылки от имени аккаунта в мессенджерах и социальных сетях (23%) — такие данные привел Дмитрий Кудревич, представитель компании в Беларуси.