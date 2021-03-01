Заблокировать полосу, чтобы совершить маневр: что об этом думает ГАИ? (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Вечером в пятницу на обычно оживленном перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева было на удивление свободно. Зеленый свет, три полосы движения в прямом направлении — ну что неожиданного может произойти?

Внимание на Renault, который двигался в полосе, предназначенной для движения прямо. Похоже, водитель вспомнил, что ему-то как раз нужно повернуть. Но не поздно ли спохватился?

Для поворота с улицы Кальварийской налево, на улицу Клары Цеткин, отведена только одна, крайняя левая полоса. А до нее водителю Renault было далековато: требовалось транзитом пересечь еще один ряд с движением только прямо, в этом ряду и двигался пользователь нашего форума с ником skiv86.

— Слегка оттормозиться пришлось, — довольно мягко комментирует ситуацию автор видео.

На самом деле пришлось даже остановиться. Вся полоса оказалась заблокирована автомобилем Renault, водитель которого стремился перестроиться. Это сделать не удалось (в крайнем левом ряду была другая машина), назад уже тоже не воротиться — вот автомобиль и завис в результате: ни там, ни тут.

— Хотел повернуть налево, думаю, но как-то коряво, — отметил в разговоре с корреспондентом Onliner наш читатель.

В конце концов, даже водитель, стоявший в левой полосе, заметил всю курьезность ситуации. Он проехал вперед, чтобы Renault мог поместиться за ним и освободить занятую полосу.

— Не разглядел, кто был за рулем. Поехал скорее, пока зеленый горел, — добавил skiv86.

Дополнено

Как сообщила корреспонденту Onliner ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, водитель автомобиля Renault привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 18.14 КоАП (старой редакции) — «Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения (предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин).

В отчасти похожей ситуации на днях оказался пользователь нашего форума с ником GRNat. Улица Маяковского: водителю, который выехал с прилегающей территории, понадобилось пересечь все полосы, чтобы оказаться в крайнем левом ряду для разворота. С одной стороны, логика его действий понятна: слишком маленькая дистанция для пересечения всех полос, пришлось выполнять перестроения на небольшой скорости. С другой стороны, это привело к тому, что остальным пришлось оттормаживаться, чтобы пропустить этот автомобиль.

Даже по названию видео понятно, что автор считает такие действия водителя не чем иным, как созданием аварийной обстановки.

Давайте вспомним, что понятие аварийной обстановки дано в ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях, а именно: «Под созданием аварийной обстановки понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц».

Дать правовую оценку каждой конкретной ситуации могут лишь компетентные органы. Мы лишь напомним, что нарушение правил маневрирования, повлекшие создание аварийной обстановки, влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения (ч. 10 ст. 18.14 КоАП).

Считаете ли вы подобные маневры созданием аварийной обстановки?

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