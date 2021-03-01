Oops! Беларусбанк вводит лимиты по некоторым операциям с карточками

Официальная причина — «минимизация случаев хищения денежных средств со счетов клиентов путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций».





Ограничение можно отменить звонком в контакт-центр или на основании письменного заявления, уточняют в Беларусбанке. Однако для защиты клиентов такой меры явно недостаточно: у мошенников все равно есть возможность «увести» до 3000 рублей в сутки со счета.





Напомним, Беларусбанк входит в число тех банков, клиентам которых чаще всего звонят мошенники.





Ограничение на 3000 рублей в сутки распространяется на следующие виды операций:





отправка денежных переводов (за исключением переводов между карточками банка одного клиента и на карточки банка «любимых» личных номеров);





оплата в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами

4812 (телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов),

4813 (торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа),

4814 (телекоммуникационные услуги),

4816 (компьютерные сети, информационные услуги),

4829 (денежные переводы), 4899 (кабельные и другие платные телевизионные услуги),

4900 (жилищно-коммунальные услуги),

6012 (финансовые учреждения — торговля и услуги),

6050 (денежные переводы, дорожные чеки),

6051 (нефинансовые учреждения — квази-кэш),

6211 (ценные бумаги — брокеры/дилеры),

6540 (транзакции по финансированию POI, исключая операции открытия/пополнения онлайн-депозитов банка и покупки облигаций).





В банке обращают внимание на то, что это ограничение может быть отменено. Для этого клиенту нужно либо позвонить в контакт-центр, либо оформить письменное заявление в одном из отделений банка.





— Помните, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций. Будьте бдительны, — напоминают в Беларусбанке.



