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Шок! В школах вводят авансовую систему оплаты питания: нет аванса - сиди голодным?

01.03.2021 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По неофициальной информации, в школах объявляют об авансовой системе оплаты за питание детей.



В частности, как сообщает со ссылкой на подписчиков в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец, такая система введена в городе Дрибин Могилёвской области:

«В нашей школе уже объявили об авансовой системе оплаты за питание детишек! Это уже дно или дальше будет? Ещё предупредили, что если не будет аванса, то ребёнка не будут кормить! Сегодня кормили только двух ребятишек!», - сообщают жители Дрибина.
 
 
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По неофициальной информации, в школах объявляют об авансовой системе оплаты за питание детей.
 
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