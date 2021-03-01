ИТ-компания Playtika выпустила годовой отчет. Беларусь - в факторах риска

Источник материала: Tut.by

Playtika опубликовала отчет за 2020 год. Доходы и расходы игрового гиганта выросли, операционная прибыль упала, а Беларусь вместе с Украиной и Румынией оказались в числе стран, которые могут негативно повлиять на развитие компании. Об этом пишет dev.by .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Scott Graham / Unsplash

Playtika основана в 2010 году в Израиле, штаб-квартира — в городе Герцлии. Число сотрудников около 2800, в том числе в Беларуси примерно 600, 16-е место в топ-50 крупнейших ИТ-компаний в Беларуси, по данным на июнь 2020 года.

Компания одной из первых предложила социальные игры в формате free-to-play — сначала в соцсетях, затем на мобильных платформах. 1 августа 2016 года компанию приобрёл консорциум китайских инвесторов за 4,4 млрд долларов. Продуктами Playtika пользуется более 27 миллионов активных пользователей в месяц. Офисы расположены по всему миру, включая Тель-Авив, Киев, Минск, Днепр, Винницу, Бухарест, Лондон, Берлин, Монреаль, Чикаго, Лас-Вегас, Санта-Монику, Буэнос-Айрес и Токио.

Playtika занимает лидирующие позиции в топ-33 мобильных разработчиков с офисами в Беларуси и в 2021 году вышла на IPO.

За 2020 год компания заработала 2,37 млрд долларов, потратила 1,98 млрд долларов. И тот, и другой показатель значительно выше, чем годом раньше. При этом операционная прибыль снизилась с 497 млн долларов в 2019 году до 387 млн в 2020-м. Показатель EBITDA равен 941 млн долларов, что почти на 230 млн больше.



Источник: dev.by

«Беларусь недавно столкнулась с массовыми протестами по всей стране»

В отчете перечислены факторы риска, которые в будущем могут негативно сказаться на развитии Playtika. Среди них — ковид, концентрация пользователей игр компании в малом количестве развитых стран, высокая конкуренция в отрасли и т. д.

Отдельно говорится о риске, связанном с политической нестабильностью в трех странах, в которых находятся офисы Playtika. Речь идет о Беларуси, Украине и Румынии.

«Значительная часть нашей компании работает в Центральной и Восточной Европе. С начала 1990-х годов Россия, Беларусь, Украина, Румыния и другие страны региона стремятся трансформировать однопартийную политическую систему с плановой экономикой в демократию с рыночной экономикой. Несмотря на многочисленные реформы, политическая система во многих из этих странах остается уязвимой и нестабильной. Кроме того, экономическая и политическая ситуация там усугубляется глобальным экономическим кризисом и надвигающейся рецессией в некоторых частях мира из-за пандемии COVID-19.

Беларусь недавно столкнулась с массовыми протестами по всей стране. Они начались в августе 2020 года после обвинений в адрес правительства в коррупции и мошенничестве на выборах. Протесты продолжаются, несмотря на угрозы преследований и арестов от властей Беларуси. В августе белорусским гражданам был запрещен доступ в интернет. Многие граждане и эксперты возложили вину за это на правительство, несмотря на заявления о том, что нарушение в работе интернета было связано с кибератаками. В Беларуси у нас работает значительный R&D-центр, поэтому наш бизнес, финансы, результаты операционной деятельности и перспективы связаны с развитием экономики, политики и законов в Беларуси», — написано в отчёте.

Опасения Playtika по поводу Украины вызваны в первую очередь военным конфликтом, который продолжается там с 2014 года. Отмечается, что конфликт оказывает влияние не только на Украину, но и на весь регион — в том числе и на политически нестабильную Румынию.

В отчете говорится, что проблемы с работой в трех странах могут затянуться, поэтому требуется пересмотреть (reevaluate) ту часть операционной деятельности Playtika в них, которая может навредить бизнесу в целом.

Между тем расходы Playtika на R&D за год выросли на 58,4 млн долларов. Они были связаны с открытием новых R&D-центров в Румынии и Швейцарии и расширением офисов в Украине, Беларуси и Израиле.

В Беларуси в Playtika работает около 600 человек. По информации dev.by, компания частично релоцирует белорусскую команду в Польшу.