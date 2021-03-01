БФСС подал в СБУ список белорусских чиновников, которым предлагает запретить въезд в Украину

Источник материала: Tut.by

Белорусский фонд спортивной солидарности подал в Службу безопасности, Верховную раду, Кабинет министров Украины список белорусских спортивных чиновников, которым предлагает ограничить въезд в Украину.

В список попал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и его заместители: Михаил Портной, Александр Барауля, Вячеслав Дурнов, а также еще целый ряд спортивных чиновников.



Министр спорта Сергей Ковальчук

Вот что говорится в сообщении фонда:

«Белорусский фонд спортивной солидарности любезно просит Верховную раду Украины, Кабинет министров Украины, Службу безопасности Украины поддержать прилагаемый список и подать его в Совет национальной безопасности и обороны Украины, чтобы включить указанных белорусских должностных лиц в сфере спорта в

санкционные списки Украины относительно субъектов режима Беларуси за подрыв демократии.

Белорусский фонд спортивной солидарности находится в вашем полном распоряжении для использования любых подтверждающих материалов и доказательств, которые могут потребоваться для включения в санкционный список Украины дополнительных субъектов, ответственных за серьезные нарушения прав человека».