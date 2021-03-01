Погода в СНГ: в Беларуси снег и туман, Казахстан окутали метели

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каким выдался первый день весны в странах Содружества, узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима не хочет уступать место весне на большей части Казахстана. Из-за метелей закрыты некоторые дороги на севере, востоке, западе и в центре республики. В такую непогоду в помощи нуждаются не только водители. На одной из трасс Карагандинской области обнаружили обессиленную от мороза косулю. Животное покрылось ледяной коркой, от налипшего снега не могло поднять морду. Неравнодушные жители помогли косуле освободиться из ледяного плена.

Армения

Зима в Армении не исчерпала своих запасов. В первый день весны в республике идет снег, дождь и ожидаются ночные заморозки. В Ереване днем плюс четыре и сыро. Из-за непогоды закрыты некоторые дороги. Спасатели предупреждают водителей: менять зимние шины на летние рано. Март еще покажет свое коварство.

Кыргызстан

Весна в Кыргызстане началась без климатических сюрпризов. Солнцем и теплом наслаждаются жители Бишкека. Столбики термометров в столице показывают плюс десять. Природа пробуждается от зимнего сна. Весенний воздух по-особому подействовал на медведя из Ошского цирка. Косолапый покинул клетку и отправился гулять по городу. На кадрах видно, как хищник приближается к прохожим, а затем убегает от них. Позже зверя поймал дрессировщик. К счастью, никто не пострадал.

Беларусь

Первенцем весны называют март в народе. Его капризный характер почувствуют жители Беларуси. С утра на большей части страны снег, туман и гололедица. Но уже днем от осадков и мороза не останется и следа. Воздух прогреется до плюс восьми. Это в юго-западных районах. С приходом весны заканчиваются запасы у диких животных. Например, у белок. Сейчас они озабочены поисками еды. Люди, гуляя в парках, стремятся их подкормить. Специалисты призывают: не надо давать зверькам миндаль, печенье, хлеб. Это для них яд. Лучше всего подойдут орехи, тыквенные семечки и сухофрукты.

Таджикистан

Мощная волна теплого воздуха ворвалась в первый день весны на территорию Таджикистана. В Душанбе солнечно и плюс 16. Погода располагает к долгим прогулкам в парках и скверах. А вот жители горных районов республики пока не могут насладиться прелестями марта. Там в прогнозе минусовая температура, туман. Спасатели рекомендуют водителям ограничить скорость на трассах и соблюдать дистанцию.