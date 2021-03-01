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Мацукевич: «Интересно, за чей счет местные власти будут латать дыры в асфальте после зимы?»
01.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сворачивание международного финансового сотрудничества может стать настоящей катастрофой.
На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития
– Если говорить с позиции сегодняшнего дня, сейчас подобного рода проекты невозможны, – отметил экс-дипломат в итоговом
По большому счету, Европа для нас – источник валют, любимых нами доллара и евро. Продавая туда товары, мы продавали их за евро и доллары, инвестиции и кредиты тоже приходили именно в этих валютах. В то время как российские кредиты – те $ 1,5 млрд, которые были обещаны в сентябре прошлого года в Сочи – предоставляются в российских рублях, и этими деньгами было бы невыгодно рассчитаться с иными кредиторами.
Безусловно, надо учитывать, что в геополитическом смысле ситуация может измениться, могут так сложиться международные обстоятельства, что сотрудничество или диалог с Александром Лукашенко в какой-то ситуации будут наименьшим из зол. Возможно, это и объясняет откладывание Лукашенко вопроса о конституционной реформе, о проведении референдума – он ждет, когда ситуация изменится в лучшую для него сторону.
Пока что, подчеркивает Павел Мацукевич, правителю Беларуси в принципе везет: «Он поехал на встречу с Путиным, кода уже в России начались протесты, обстоятельства поменялись по сравнению с осенью 2020 года. Уверен, он сейчас ожидает перемен и на геополитическом поле. Потому что там, где речь идет о его власти, он будет сражаться до последнего – он сам об этом говорил неоднократно».
– Тот факт, что местным бюджетам больше неоткуда взять деньги – не думаю, что власти особенно пекутся об этом, – считает дипломат. – По крайней мере, до того момента, как они не будут уверены в том, что больше на эту власть никто не в состоянии посягнуть – все способные, «буйные» оштрафованы, посажены либо избиты.
Конечно, нехватка финансирования – это большая проблема. Скорее всего, за счет сокращения тех самых инфраструктурных программ и проектов. Хотя мне тоже интересно, за какой счет будут лататься все дыры в асфальте, возникшие после той морозной зимы, которую мы пережили. Думаю, даже такие житейские вещи станут для местных властей настоящей головной болью, а где-то даже финансовой катастрофой.
Сворачивание международного сотрудничества с европейскими финансовыми кредитными учреждениями – это очень чувствительно. Потому что цена этих кредитов для Беларуси была совершенно иной, а деньги шли на хорошие, полезные и нужные вещи — то, чем мы все пользуемся. И, надо вспомнить, одним из условий выделения кредитов также были определенные реформы, либерализация законодательства, либерализация экономического климата. Сейчас все это отодвинуто не на второй и даже не на третий план, а очень и очень далеко.
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Сворачивание международного финансового сотрудничества может стать настоящей катастрофой.
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