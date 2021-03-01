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Крупнейший белорусский банк вводит лимиты на операции по карточкам

01.03.2021 16:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Крупнейший белорусский банк вводит лимиты на операции по карточкам
Иллюстративное фото
Беларусбанк ограничил операции с платежными картами. С 1 марта нельзя будет провести транзакции более чем на 3 тыс. рублей в сутки в целом ряде случаев. Объясняется это защитой от воровства денег с карт клиентов крупнейшего банка страны.

Лимит действует, например, для денежных переводов (кроме переводов между картами одного и того же держателя и на карты «любимых» личных номеров), а также в других случаях.

Банк может отменить лимит по желанию клиента и напоминает, что нельзя передавать коды доступа, сеансовые ключи и другие подобные данные третьим лицам.

Ранее госорганы неоднократно сообщали о проблеме хищений денег с карт. В ноябре 2020 года Нацбанк отправил банкам письмо с просьбой информировать клиентов о новых способах мошенничества.
 
 
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Лимит действует, например, для денежных переводов.
 
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