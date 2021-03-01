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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупнейший белорусский банк вводит лимиты на операции по карточкам Лимит действует, например, для денежных переводов.

Лимит действует, например, для денежных переводов (кроме переводов между картами одного и того же держателя и на карты «любимых» личных номеров), а также в других случаях.Банк может отменить лимит по желанию клиента и напоминает, что нельзя передавать коды доступа, сеансовые ключи и другие подобные данные третьим лицам.Ранее госорганы неоднократно сообщали о проблеме хищений денег с карт. В ноябре 2020 года Нацбанк отправил банкам письмо с просьбой информировать клиентов о новых способах мошенничества.