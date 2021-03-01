Источник материала: UDF



Фото: Instagram @sarycheva_nataliia

«Ты вернулась к нам... Моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!» — эмоционально написала мать Казьминой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи 8 дней боролись за жизнь экс-жены Андрея Аршавина Ранее сама экс-супруга Аршавина сообщала, что у нее проблемы со здоровьем.

Пользователи соцсетей оставили в адрес женщины и ее мамы слова поддержки, пожелали скорейшего выздоровления Алисе.Ранее сама экс-супруга Аршавина сообщала, что у нее имеются определенные проблемы со здоровьем, из-за чего ей уже много месяцев приходится скрывать на фото часть лица. Пользователи соцсетей уверены, что недуг — результат пластических операций.Напомним, 39-летний футболистоколо девяти лет состоял в фактическом браке со своей экс-возлюбленной. В этих отношениях родились трое детей: сын Артем (2005 года рождения), дочь Яна (2008) и сын Арсений (2012). В 2013 пара распалась.В 2016 году известный спортсмен женился на моделив этом браке в 2017 году родилась дочь Есеня. В 2019 году экс-жена Аршавина публично сообщила о разводе, назвав главным поводом разногласий неверность своего бывшего возлюбленного.Судя по публикациям женщины в соцсетях, в данный момент она счастлива в новых отношениях, однако своего возлюбленного публике пока еще не показывает.