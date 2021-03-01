Правительства и СМИ теряют доверие в мировом масштабе

Аналитики американской консалтинговой компании Edelman представили 21-е ежегодное исследование «Барометр доверия» (Edelman Trust Barometer), измеряющее доверие населения к социальным институтам. Рейтинг подготовлен на основе онлайн-опроса 33 тысяч респондентов в 28 странах.

По методике Trust Barometer, доверие к какой либо институции существует, когда коэффициент превышает 60 пунктов.





Новым технологиям доверяют больше, чем правительству и НГО

Исследование показало, что в 18 из 28 стран респонденты больше доверяют бизнесу — 61%, далее следуют негосударственные организации (57%), правительство (53%) и медиа — 51%.

В пятерку самых доверяющих бизнесу стран вошли Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Мексика и Китай. Самый низкий уровень доверия деловым кругам в России, Японии, Южной Корее, Великобритании, Франции.

На первом месте по уровню доверия стоят технологии, далее следуют производство, здравоохранение, еда и напитки, образование, ритейл.

Любопытно, что правительству больше всего доверяют в Саудовской Аравии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии и Сингапуре. Критическое отношение к государственным органам в Нигерии, ЮАР, Аргентине, Колумбии и России.

К негосударственным организациям доверительно относятся в Индии, Кении, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, не доверяют — в России, Японии, Германии, Италии, Великобритании.

По утверждению аналитиков компании Edelman, в мире наблюдается кризис лидерства. Так, процент доверия руководителям правительств составляет 41 пункт, религиозным лидерам — 42, руководителям компаний — 48, своему окружению — 62, своим непосредственным руководителям — 63 пункта.

Больше всего люди по-прежнему доверяют ученым — 73 пункта, хотя показатель и снизился на 7 пунктов.

В СМИ много фейков и мало объективности

По данным Edelman Trust Barometer, уровень доверие к СМИ в 2020 году опустился на самый низкий уровень с 2012 года. В 13 странах из 27 респонденты ответили, что не доверяют медиа.

59% опрошенных в ходе онлайн-исследования объясняют свое недоверие к средствам массовой информации тем, что журналисты и репортеры намеренно пытаются вводить людей в заблуждение, распространяют фейковые, непроверенные данные.

Еще 59% респондентов считают, что новостные ресурсы более озабочены поддержкой той или иной политической позиции, чем информированием общественности. 61% считает, что СМИ не подают информацию объективно и беспристрастно.

Менее всего доверяют средствам массовой информации в России, Японии, Франции, Великобритании и Колумбии, в то время как в Индонезии, Китае, Индии, Сингапуре и Малайзии вполне лояльны к медиа.

В России уровень доверия к медиа составляет 29. В среднем по миру — 51 пункт.





В рамках исследования респондентов попросили указать, что их беспокоит больше в социальном и личном плане. Выяснилось, что больше всего люди боятся потерять работу (84%), затем следует изменение климата (72%), кибератаки (68%), проблема заболевания ковидом (65%) и утрата гражданских свобод (61).