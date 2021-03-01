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Суд дал бывшему президенту Франции Саркози три года тюрьмы, два из них — условно
Источник материала: Onliner
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, из которых два — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, пишет
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Обвинения в получении миллионов наличных евро от Каддафи недавно отозвал их заявитель, а дело о десятках тысяч евро от Бетанкур развалилось в суде. Но против Саркози были выдвинуты другие обвинения — в коррупции и использовании служебного положения. По мнению следователей, будучи президентом, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильберу Азиберу повышение и «теплое местечко» в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.
Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.
На март намечен новый суд, где Саркози и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.
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Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, из которых два — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, пишет...
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