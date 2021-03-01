Суд дал бывшему президенту Франции Саркози три года тюрьмы, два из них — условно

Источник материала: Onliner

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, из которых два — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, пишет BBC . По этому делу Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф. Сам он отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов.

Как сообщает BBC , следователи сначала заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний Николя Саркози — 2007 и 2012 годов. Они подозревали, что он потратил больше положенного и принимал незаконные пожертвования от миллиардерши и совладелицы компании L’Oreal Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского лидера Каддафи.

Обвинения в получении миллионов наличных евро от Каддафи недавно отозвал их заявитель, а дело о десятках тысяч евро от Бетанкур развалилось в суде. Но против Саркози были выдвинуты другие обвинения — в коррупции и использовании служебного положения. По мнению следователей, будучи президентом, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильберу Азиберу повышение и «теплое местечко» в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.

На март намечен новый суд, где Саркози и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.