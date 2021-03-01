ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд дал бывшему президенту Франции Саркози три года тюрьмы, два из них — условно

01.03.2021 16:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, из которых два — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, пишет BBC. По этому делу Саркози грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф. Сам он отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов.

Как сообщает BBC, следователи сначала заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний Николя Саркози — 2007 и 2012 годов. Они подозревали, что он потратил больше положенного и принимал незаконные пожертвования от миллиардерши и совладелицы компании L’Oreal Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского лидера Каддафи.

Обвинения в получении миллионов наличных евро от Каддафи недавно отозвал их заявитель, а дело о десятках тысяч евро от Бетанкур развалилось в суде. Но против Саркози были выдвинуты другие обвинения — в коррупции и использовании служебного положения. По мнению следователей, будучи президентом, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильберу Азиберу повышение и «теплое местечко» в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.

На март намечен новый суд, где Саркози и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам тюрьмы, из которых два — условно. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Здание старой котельной снесли с помощью направленного взрыва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by