Здание старой котельной снесли с помощью направленного взрыва

Источник материала: Onliner

От морально и физически устаревших электростанций, работавших ранее на угле, сейчас принято избавляться. Закономерный конец пришел и станции под названием Ironbridge, расположенной в графстве Шропшир в Великобритании. В 2019 году были взорваны четыре градирни объекта, а в прошедшие выходные такая же судьба постигла и один из его оставшихся корпусов.

Крупная электростанция Ironbridge B заработала в 1969 году на традиционном топливе региона и функционировала по назначению до 2015 года. Несмотря на то, что в 2012 году она была реконструирована для работы на древесных пеллетах, спустя три года ее все равно закрыли. В 2019 году после постепенного вывода объекта из эксплуатации начался и его демонтаж, который должен растянуться на 27 месяцев. Сначала были снесены градирни энергетического комплекса, а зимой 2021 года настала очередь опустевших корпусов. Планируется, что площадка, которую ранее занимал Ironbridge, после рекультивации будет застроена жилыми домами.