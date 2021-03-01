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667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов

01.03.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За 300 тысяч долларов можно купить много хороших машин. Например, McLaren 720S или Lamborghini Huracan EVO. А можно приобрести восстановленный и серьезно доработанный Dodge Charger 1970 года выпуска. Такую машину продают сейчас в США за 298 тысяч долларов. 

667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов

Автомобиль был построен в 2015 году компанией MirandaBuilt (во Флориде) и какое-то время находился в США. Сейчас Charger в Токио, и доставка из Японии не включена в стоимость. Впрочем, для богатого фаната подобных машин вряд ли расстояние станет преградой перед покупкой.

667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов

В движение Dodge Charger приводит двигатель рабочим объемом 572 кубических дюйма. Hemi V8 высвобождает на свет 667 л. с. и ровно 1000 Н·м. Мотор работает в паре с 4-ступенчатым «автоматом» Rossler 4L80E. Сзади у маслкара ось Mopar (8,75 дюйма), а подвеску разрабатывали специалисты AccuAir. Машина способна менять клиренс.

667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов

Автомобиль «обут» в 20-дюймовые диски Schott F-10 (245/35 спереди и 335/25 сзади). Шины — Pirelli P Zero. Автомобиль имеет совсем маленький пробег — 3 тысячи миль.

667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов
667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов
667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов
667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов
667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов
Dodge Caravan III, 2000 г.в., 332 330 км
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8599 р.
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За 300 тысяч долларов можно купить много хороших машин. Например, McLaren 720S или Lamborghini Huracan EVO. А можно приобрести восстановленный и серьезно доработанный Dodge Charger 1970 года...
 
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