|
667-сильный Dodge Charger 1970 года продают за 300 тысяч долларов
Источник материала: Onliner
За 300 тысяч долларов можно купить много хороших машин. Например, McLaren 720S или Lamborghini Huracan EVO. А можно приобрести восстановленный и серьезно доработанный Dodge Charger 1970 года выпуска. Такую машину продают сейчас в США за 298 тысяч долларов.
Автомобиль был построен в 2015 году компанией MirandaBuilt (во Флориде) и какое-то время находился в США. Сейчас Charger в Токио, и доставка из Японии не включена в стоимость. Впрочем, для богатого фаната подобных машин вряд ли расстояние станет преградой перед покупкой.
В движение Dodge Charger приводит двигатель рабочим объемом 572 кубических дюйма. Hemi V8 высвобождает на свет 667 л. с. и ровно 1000 Н·м. Мотор работает в паре с 4-ступенчатым «автоматом» Rossler 4L80E. Сзади у маслкара ось Mopar (8,75 дюйма), а подвеску разрабатывали специалисты AccuAir. Машина способна менять клиренс.
Автомобиль «обут» в 20-дюймовые диски Schott F-10 (245/35 спереди и 335/25 сзади). Шины — Pirelli P Zero. Автомобиль имеет совсем маленький пробег — 3 тысячи миль.
минивэн, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
серебристый, минивэн, бензин 3.3 л, автоматическая, передний привод
черный, хетчбэк, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 300 тысяч долларов можно купить много хороших машин. Например, McLaren 720S или Lamborghini Huracan EVO. А можно приобрести восстановленный и серьезно доработанный Dodge Charger 1970 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)