«Беларусбанк» ввел лимиты на операции с карточками. Так борются с жуликами

Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня «Беларусбанк» ввел ограничение: 3000 рублей в сутки на некоторые операции с использованием реквизитов (без физического применения карточки). Сообщается , что сделано это для минимизации случаев кражи денег со счетов держателей карточек. Будучи ограничены этим лимитом, мошенники, даже выманив у клиента информацию для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, не смогут потратить больше.

Ограничения касаются следующих операций:

отправка переводов (кроме переводов между карточками одного клиента и на карточки «любимых» личных номеров);

оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (кроме операций открытия/пополнения онлайн депозитов банка и покупки облигаций).

В банке отмечают, что ограничение может быть отменено по звонку владельца счета в контакт-центр или на основании письменного заявления. И напоминают: третьи лица не должны знать реквизиты банковской карты, нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS, присылаемых банком.