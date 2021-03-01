|
«Беларусбанк» ввел лимиты на операции с карточками. Так борются с жуликами
Источник материала: Onliner
С сегодняшнего дня «Беларусбанк» ввел ограничение: 3000 рублей в сутки на некоторые операции с использованием реквизитов (без физического применения карточки).
Ограничения касаются следующих операций:
В банке отмечают, что ограничение может быть отменено по звонку владельца счета в контакт-центр или на основании письменного заявления. И напоминают: третьи лица не должны знать реквизиты банковской карты, нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS, присылаемых банком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня «Беларусбанк» ввел ограничение: 3000 рублей в сутки на некоторые операции с использованием реквизитов (без физического применения карточки)....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)