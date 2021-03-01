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«Беларусбанк» ввел лимиты на операции с карточками. Так борются с жуликами

01.03.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С сегодняшнего дня «Беларусбанк» ввел ограничение: 3000 рублей в сутки на некоторые операции с использованием реквизитов (без физического применения карточки). Сообщается, что сделано это для минимизации случаев кражи денег со счетов держателей карточек. Будучи ограничены этим лимитом, мошенники, даже выманив у клиента информацию для входа в системы дистанционного банковского обслуживания, не смогут потратить больше.

Ограничения касаются следующих операций:

  • отправка переводов (кроме переводов между карточками одного клиента и на карточки «любимых» личных номеров);
  • оплаты в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540 (кроме операций открытия/пополнения онлайн депозитов банка и покупки облигаций).

В банке отмечают, что ограничение может быть отменено по звонку владельца счета в контакт-центр или на основании письменного заявления. И напоминают: третьи лица не должны знать реквизиты банковской карты, нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS, присылаемых банком.

 

 
 
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С сегодняшнего дня «Беларусбанк» ввел ограничение: 3000 рублей в сутки на некоторые операции с использованием реквизитов (без физического применения карточки)....
 
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