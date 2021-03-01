Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили причину эволюции людей 1.03.2021, 16:24

Специалисты изучили данные 70 тысяч человек.

Австралийские ученые в ходе проведенного исследования установили причину, по которой люди продолжали эволюционировать. Выводы делались объединенной командой экспертов по итогам анализа скелетов, пишет lenta.ua .

Суммарно исследователи изучили останки порядка 70 тысяч человек. Их интересовало, каким образом происходило распространение древних заболеваний. Отличительными чертами той или иной инфекции являлись следы, оставшиеся на костях. Патогены при попадании в организм могут убить носителя или не провоцировать летальный исход. Таким образом вирусы учатся выживать, размножаться, а затем и распространяться. Туберкулез, трепонематозы и проказа выступают примерами инфекций, при которых смерть не наступает мгновенно.

Упомянутые недуги в состоянии оставлять следы, сохраняющиеся примерно у 200 поколений. После анализа всех данных эксперты пришли к заключению, что эволюция человека являлась необходимой для того, чтобы у организма развилась способность защищать себя от патогенов.

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