Источник материала: Хартия'97

Ксендз: Белорусские политзаключенные знают, что правда, Бог и закон на их стороне 1.03.2021, 16:18

Вячеслав Борок

Кто борется против вольнодумства человека, борется против Бога.

Репрессии всегда страшны. Так было в 1930-е годы, так обстоит дело в Беларуси сегодня. Когда мы слышим о репрессиях, в сердце сразу возникает страх, пишет ксендз Вячеслав Борок для krynica.info .

Я понимаю, что кто-то так скажет, но в Беларуси «нет политзаключенных» и все они «обычные преступники» … Знаете, да, я сам, по мнению некоторых, «экстремист», а не проповедник . Но такая ложь на государственном уровне не новость. Я немного напомню одну историю, чтобы убедиться в истинности мудрости Экклезиаста: «нет ничего нового под солнцем».

Итак, во второй половине ХХ в. В Беларуси, по словам исследователя Раисы Занюк, известны сведения о 92 осужденных католических священниках, а это почти половина католического духовенства страны. За что репрессировали священников после войны?

Ответ дает уполномоченный по делам религий того времени. Он писал: «За соединение и поддержку антигосударственных и бандитских элементов, за непосредственное участие в антисоветской и шпионской деятельности в период с 1946 года по 1 июля 1950 года были арестованы и приговорены к различным срокам лишения свободы 62 священника. Чувствуя себя виноватым перед государством и опасаясь наказания за свою антисоветскую деятельность, 10 священников бежали». В этих словах мы также слышим обвинения священников в бандитизме, шпионаже … насколько это близко к современным обвинениям.

Так что же такое репрессия?

Подавление — это борьба против свободной мысли человека. Итак, мы можем сказать, что борьба ведется против самого Бога. Ибо человек подобен Богу своим разумом и свободной волей. Обладая этими двумя дарами, человек может осуществить свое предназначение: выбрать свободную жизнь и стать ближе к Богу. Тот, кто борется против вольнодумства человека, борется против Бога.

Однако стать жертвой политических репрессий — это еще не вершина трагедии. Я думаю, что если бы Христос посетил Беларусь сегодня, он бы даже не плакал по репрессированным. Ведь они за решеткой, но на свободе, потому что достигли внутренней свободы. Лично я восхищаюсь теми людьми, которых несправедливо приговорили к годам лишения свободы, и они остаются абсолютно спокойными и счастливыми, потому что знают, что правда, Бог и закон на их стороне.

Мы знаем из Евангелий, что однажды Христос оплакивал Иерусалим, потому что этот город, как Он сам сказал о нем, «не знал времени посещения» (Луки 19:44) посланником Бога.

Таким образом, можно предположить, что в Беларуси Христос оплакивал тех, кто не осознавал свою судьбу в этом мире, как Иерусалим не осознавал ее. Я бы оплакивал тех, кто выбрал рабство вместо свободы, позволил заключить себя в тюрьму вкладом земной жизни за счет возможности свободно выражать свои мысли и вести себя в соответствии со своей совестью.

Человек, который чувствует, что не может жить по своей совести, живущий по принципу «это не мы, это жизнь», является настоящим рабом XXI века.

Христианину в этом мире всегда легче. У христианина есть крещение. Это нерушимая печать, поставленная Самим Богом на человека. Это свидетельствует о том, что человек является гражданином Царства Божьего. Свободный гражданин. Эта принадлежность важнее, чем гражданство Римской империи, которым, например, мог гордиться апостол Павел.

Только римляне могли судить апостола. Только Бог может судить нас. Он имел право дать нам свободу, и он имеет право отнять свободу.

Если сам человек добровольно отказывается от своей свободы, он грешит против Бога.

Апостол Петр говорит в первом послании, что Христос, если понадобится, придет к заключенным (ср. 1 Петра 3:18) и спасает сегодня через крещение (1 Петра 3:21).Тот, кто принял крещение, всегда может достичь полноты свободной жизни и с помощью Бога освободиться от любого рабства.

Время Великого поста, которое уже идет у католиков, — время особое. Бог позволяет нам вырваться из водоворота жизни и сосредоточиться на самых важных делах нашей жизни. Подумай о своей судьбе.

Разумеется, мы должны также задуматься о том, является ли наша жизнь жизнью свободных людей? Или же не случилось так, что мы обменяли нашу свободу на что-то другое, и именно о нас сегодня плачет Христос, как это когда-то было в Иерусалиме.

Великий пост — время освобождения от власти греха и зла и обретения полноты свободы. Пусть упомянутые нами репрессии станут для нас мотивацией не приукрашивать или только ослаблять оковы и цепи рабства, но стремиться к полному освобождению.

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