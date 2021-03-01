ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Землю накрыла магнитная буря

01.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Землю накрыла магнитная буря

  • 1.03.2021, 16:04
  • 3,536
Землю накрыла магнитная буря

Накануне на Солнце произошла вспышка класса С.

В понедельник, 1 января, на Землю обрушилась магнитная буря. Она была вызвана тем, что накануне на Солнце произошла вспышка класса С, пишет zn.ua.

Как свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, с 8 до 11 утра магнитная буря относилась к категории G2, но на данный момент ее интенсивность снизилась до категории G1.


В классификации магнитных бурь существует пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури уже способны вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может вдобавок расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне на Солнце произошла вспышка класса С.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: в Беларуси снег и туман, Казахстан окутали метели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by