Источник материала: Хартия'97

Землю накрыла магнитная буря 1.03.2021, 16:04

3,536

Накануне на Солнце произошла вспышка класса С.

В понедельник, 1 января, на Землю обрушилась магнитная буря. Она была вызвана тем, что накануне на Солнце произошла вспышка класса С, пишет zn.ua .

Как свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, с 8 до 11 утра магнитная буря относилась к категории G2, но на данный момент ее интенсивность снизилась до категории G1.





В классификации магнитных бурь существует пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури уже способны вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может вдобавок расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .