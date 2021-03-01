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Землю накрыла магнитная буря
Источник материала: Хартия'97
Землю накрыла магнитная буря
Накануне на Солнце произошла вспышка класса С.
В понедельник, 1 января, на Землю обрушилась магнитная буря. Она была вызвана тем, что накануне на Солнце произошла вспышка класса С, пишет
Как свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, с 8 до 11 утра магнитная буря относилась к категории G2, но на данный момент ее интенсивность снизилась до категории G1.
В классификации магнитных бурь существует пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури уже способны вызывать нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может вдобавок расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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Накануне на Солнце произошла вспышка класса С.
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