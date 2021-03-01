Источник материала: Хартия'97

Беларусбанк вводит лимиты по некоторым операциям с карточками 3 1.03.2021, 15:34

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При чем тут мошенники.

С 1 марта Беларусбанк ограничение в размере 3000 рублей в сутки на проведение некоторых операций с помощью реквизитов банковских карт. Причина — «минимизация случаев хищения денежных средств со счетов клиентов путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания и проведения операций», пишет tut.by .

Ограничение можно отменить звонком в контакт-центр или на основании письменного заявления, уточняют в Беларусбанке. Однако для защиты клиентов такой этой меры явно недостаточно: у мошенников все равно есть возможность «увести» до 3000 рублей в сутки со счета. Напомним, Беларусбанк входит в число тех банков, клиентам которых чаще всего звонят мошенники.

Ограничение на 3000 рублей в сутки распространяется на следующие виды операций:

- отправка денежных переводов (за исключением переводов между карточками банка одного клиента и на карточки банка «любимых» личных номеров);

- оплата в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, - информационных сервисах с МСС-кодами 4812 (телекоммуникационное оборудование, -включая продажу телефонов), 4813 (торговые точки телеком клавишного ввода, предлагающие единичные локальные и дальние телефонные звонки, используя центральный номер доступа без разговора с оператором и используя код доступа), 4814 (телекоммуникационные услуги), 4816 (компьютерные сети, информационные услуги), 4829 (денежные переводы), 4899 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 4900 (жилищно-коммунальные услуги), 6012 (финансовые учреждения — торговля и услуги), 6050 (денежные переводы, дорожные чеки), 6051 (нефинансовые учреждения — квази-кэш), 6211 (ценные бумаги — брокеры/дилеры), 6540 (транзакции по финансированию POI, исключая операции открытия/пополнения онлайн-депозитов банка и покупки облигаций).

В банке обращают внимание на то, что это ограничение может быть отменено. Для этого клиенту нужно либо позвонить в контакт-центр, либо оформить письменное заявление в одном из отделений банка.

— Помните, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций. Будьте бдительны, — напоминают в Беларусбанке.

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