Политический рейтинг Владимира Зеленского стремительно падает

Источник материала: ОНТ

Политический рейтинг президента Украины стремительно падает. За последнюю неделю Владимир Зеленский потерял больше семи пунктов, и теперь, по данным опроса Киевского международного института социологии, уровень доверия к нему – ниже 20%.

Столь ощутимое снижение рейтинга ранее комментировал глава офиса президента Украины. Там это связывали со сложными временами пандемии. Второй причиной сторонники Зеленского называют внутреннюю и внешнюю работу против украинской власти. При этом политологи говорят о том, что победа на выборах в 2019-м не имеет ничего общего с рейтингом, ведь он появляется у политика, когда обществу есть что оценить. По мнению экспертов, почти за два года президентства Зеленский не стал проводить крупных реформ и бороться с коррупцией, и теперь избиратели практически не видят отличий его действий от политики предшественников. Сейчас рейтинг действующего Президента Украины – немногим более 18%, и это всего на 1% выше, чем уровень доверия экс-президенту Украины Петру Порошенко.

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