Мужчина ремонтировал крышу и упал со строительных лесов в Кобринском районе

Источник материала: ОНТ

Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Кобринском районе. Об этом сообщили в УСК по Брестской области, пишет БЕЛТА.

Несчастный случай произошел утром в пятницу, 26 февраля. Известно, что незадолго до происшествия 27-летний мужчина находился на строительных лесах частного дома – он помогал знакомому с ремонтом крыши. В какой-то момент парень сорвался и упал с высоты примерно двух с половиной метров на плитку. Он умер на месте от полученных травм.

В ходе расследования выяснилось, что во время работы на опасной высоте погибший не воспользовался какой-либо страховкой.

Фото БЕЛТА (архив)

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