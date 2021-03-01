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Мужчина ремонтировал крышу и упал со строительных лесов в Кобринском районе
Источник материала: ОНТ
Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Кобринском районе. Об этом сообщили в УСК по Брестской области,
Несчастный случай произошел утром в пятницу, 26 февраля. Известно, что незадолго до происшествия 27-летний мужчина находился на строительных лесах частного дома – он помогал знакомому с ремонтом крыши. В какой-то момент парень сорвался и упал с высоты примерно двух с половиной метров на плитку. Он умер на месте от полученных травм.
В ходе расследования выяснилось, что во время работы на опасной высоте погибший не воспользовался какой-либо страховкой.
Фото БЕЛТА (архив)
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Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Кобринском районе. Об этом сообщили в УСК по Брестской области, пишет БЕЛТА....
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