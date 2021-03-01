Куда сходить на неделе с 1 по 7 марта?

Источник материала: ОНТ

Наступила весна! И март встретил нас теплой погодой и ярким солнышком. Выбирайтесь из дома! Мы расскажем вам, куда можно сходить на этой неделе.

Кино

1. С 4 марта в кинотеатре «Центральный» пройдет показ кинофильма Вонга Карвая «Любовное настроение» в новейшей 4К-реставрации, а после картину можно будет обсудить с киноэкспертом Игорем Сукмановым.

Сюжет фильма разворачивается в Гонконге в 1962 год. Две супружеские пары одновременно въезжают в соседние квартиры. Пока мужчины пропадают на работе или в заграничных командировках, их жены проводят много времени в одиночестве и по-соседски общаются.

Все меняется, когда они обнаруживают, что их мужья изменяют им друг с другом. Девушки пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам...

Все сеансы пройдут на китайском языке с русскими субтитрами.





18+

Где: кинотеатр «Центральный» (пр-т Независимости, 13)

Когда: с 4 марта

Подробности тут

Стоимость билетов: от 6 рублей

2. 5 марта в рамках проекта Cinemascope в Музее-мастерской З.И. Азгура закончится показ культовых фильмов мирового кинематографа.

На экране представят фильм Франсуа Трюффо «400 ударов» (1959). Начало в 19:00. А после самого показа можно задержаться и обменяться впечатлениями с другими зрителями.

Показ проходит на языке оригинала с русскими субтитрами. Гостям предлагается посмотреть фильм с использованием беспроводных наушников, которые выдаются на входе при предъявлении билета и после киносеанса сеанса подлежат возврату.





16+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: 5 марта, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7 рублей

Концерты

1. 2 марта в арт-пространстве в самом центре Минска прозвучит музыкальная программа абсолютного спокойствия: орган, флейта, звукотерапевтические инструменты с притемненным освещением и при свечах. Кроме того, у посетителей будет возможность выпить травяного чая, отдохнуть, а по окончании программы – ближе познакомиться с инструментами и попробовать сыграть на них.

12+

Где: Мир классической музыки (ул. Кирилла и Мефодия, 8, 2 этаж)

Когда: 2 марта, 19:30

Подробности тут

Стоимость билетов: 35 рублей





2. 3 марта на сцене Большого концертного зала Белгосфилармонии состоится очередной концерт цикла «Музыка кино».

Программа «Музыка кино» в исполнении Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И. Жиновича под управлением народного артиста Беларуси Михаила Козинца – это подарок всем кинолюбителям и поклонникам популярного жанра. В концерте прозвучат мелодии и песни из фильмов мирового кинематографа «Пираты карибского моря», «Игры престолов», «Ромео и Джульетта», «Красотка» и фильмов, которые по праву можно назвать классикой советского кино – «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Свой среди чужих…», «Двенадцать стульев», «Операция Ы…» и многие другие.





Где: Белгосфилармония (пр-т Независимости, 50)

Когда: 3 марта, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: от 10 рублей

Спектакли

1. 2 марта на сцене Большого театра Беларуси можно будет оценить оперу «Евгений Онегин». Либретто – Петр Чайковский, Константин Шиловский, по одноименному роману Александра Пушкина. Музыкальный руководитель и дирижер – народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов.





12+

Где: Большой театр Беларуси (ул. Парижской коммуны, 1)

Когда: 2 марта, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 7-52 рублей

2. 3 марта состоится на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов состоится премьера постановки «Девичник». Автор постановки – Лора Каннингем, режиссер – Валентина Еренькова.

По сюжету шесть подруг собираются вместе – шесть молодых, красивых, незамужних женщин! Они давно не виделись, да и повод есть: одна из них беременна и собирается рожать. Изначально вечеринка планировалась как милые дамские посиделки: лёгкий алкоголь, лёгкие закуски, а также воспоминания, поздравления, сплетни и упрёки – всего понемножку. Но что-то пошло не так…





18+

Где: Республиканский дворец культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)

Когда: 3 марта, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 8-20 рублей

3. В среду, 5 марта, в Белорусском государственном музыкальном театре можно насладиться балетом «Лебединое озеро». Действие невероятной истории происходит в сказочные времена в Германии.





12+

Где: Белорусский государственный музыкальный театр (ул. Мясникова, 44)

Когда: 5 марта, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 14-18 рублей

4. Воскресный вечер 7 марта порадует зрителей легендарным балетом «Щелкунчик» Петра Чайковского. Либретто Мариуса Петипа, хореография Василия Вайнонена. Дирижер – Николай Макаревич.





0+

Где: Белорусский государственный музыкальный театр (ул. Мясникова, 44)

Когда: 7 марта, 19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: 14-18 рублей

Выставки

1. В Национальном художественном музее проходит монографическая выставка Давида Якерсона, приуроченная к 125-летию со дня рождения известного скульптора и графика.

На экспозиции, носящей ретроспективный характер и охватывающей практически весь творческий путь мастера, представлены более 100 графических работ и скульптур, а также архивные фотографии, что дает возможность оценить все многообразие художника, искусство которого не укладывается в рамки одного творческого метода. Здесь и орнаментальные композиции в стилистике ар-нуво, и эксперименты в духе кубизма и экспрессионизма, и пленэрные городские зарисовки Витебска, и новаторские супрематические произведения 1920-х гг., и в то же время фигурная скульптура 1930-х гг., представляющая изображения «неканонической красоты» лиц других рас.





0+

Где: Национальный художественный музей Республики Беларусь (ул. Ленина, 20)

Когда: до 4 апреля, 11:00-19:00, выходной – вторник

Подробности тут

Стоимость билетов: 8 рублей – взрослым, 4 рубля – школьникам и студентам

2. С 1 февраля по 16 мая Музей истории белорусской литературы приглашает на литературно-этнографическую экспозицию «Мова хаты», чтобы хорошо и тепло провести время с семьей, а также узнать, как жили и строили свой мир наши предки.

Выставка познакомит с традиционным белорусским домом, его делением на части, а также с праздниками и обычаями белорусов, с семейными обрядами и христианскими традициями. В экспозиции можно увидеть и почувствовать диалог с прошлым и настоящим, с эстетическим миром, ведь жилье – один из важнейших символов культуры.





3+

Где: Музей истории белорусской литературы (ул. Максима Богдановича, 13)

Когда: до 16 мая

Подробности тут

Стоимость билетов: семья до 5 человек – 5 рублей, школьникам и студентам – 1,5 рублей, взрослым – 3 рубля

3. В галерее Михаила Савицкого проходит выставка фотографии «Другой Минск». В экспозиции представлено более 80 фотографий известного минского фотохудожника Вадима Качана. Снимки сделаны в период 1982–1989 годов и разделены на серии: «Дома», «Реконструкция дома», «Улицы», «Дворики», «Арки в старом городе», «Фрагменты», «Стадион Динамо», «В парке», «Виды Минска».

Уникальность выставки в том, что она представляет Минск глазами одного человека, который стремится передать зрителю любовь к своему родному городу. Вадим Качан часто упоминает, что для него город – это центр, с которым связаны его личные воспоминания. Именно поэтому большая часть снимков сделана в Верхнем городе, а также в уютных уголках Раковского и Троицкого предместий, вдоль набережной Свислочи, в парках Янки Купалы и М. Горького.

Входной билет на выставку также дает право посещения выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Огни моего города».

0+

Где: Галерея Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15)

Когда: до 14 марта, 11:00-19:00

Подробности тут

Стоимость билетов: полный – 5 рублей, студентам и пенсионерам – 3,5 рубля, школьникам – 2 рубля

4. До 20 марта можно посетить выставку фоторабот, запечатленных на старой негативной пленке. Проект «Сопричастность» фотографа Наталии Евмененко – это фрагменты, запечатленные на старой негативной пленке более чем пятьдесят лет назад, и наложенная на них старая техника ручной печати – цианотипия.





0+

Где: Музей-мастерская З.И. Азгура (ул. Азгура, 8)

Когда: до 20 марта

Подробности тут

Стоимость билетов: 5 рублей – взрослым, 4 рубля – студентам, 3 рубля – школьникам

5. До 21 марта посетите выставку «В поисках лучшего» в Национальном центре современных искусств. В экспозиции представлены живопись, графика и скульптура белорусских художников, которые определили неформальные художественные практики конца ХХ века (1980-90-е годы) в белорусском культурном пространстве.





12+

Где: Национальный центр современных искусств (ул. Некрасова, 3)

Когда: до 21 марта, 12:00-20:00 (выходные – понедельник, вторник)

Подробности тут

Стоимость билетов: 5 рублей

Помните! В Минске действует обязательный масочный режим!

Берегите себя и будьте здоровы!

Фото: Анастасия Штайда, pinterest.com kinoart.ru, kinopoisk.ru, philharmonic.by, bolshoibelarus.by, rustheatre.by, musicaltheatre.by, belta.by, ncsm.by, minskmuseum.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram