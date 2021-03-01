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В российском городе отравились более 70 школьников
Источник материала: ОНТ
В российском Красноярске зафиксировано свыше 70 случаев отравления у школьников. Об этом
Сообщается, что пострадали воспитанники 17 учебных заведений. Ранее в соцсетях появилась информация об отравлении учеников трех школ, а также воспитанников одного детского сада Красноярска.
В ведомстве предполагают, что ребята могли отравиться овощными салатами.
Правоохранители проверили организатора питания данных учреждений и выявили нарушения требований санитарного законодательства. На деятельность и товары данного поставщика продуктов временно наложен запрет, а рассмотрением материалов административного дела займется суд. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, возбуждено уголовное дело.
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В российском Красноярске зафиксировано свыше 70 случаев отравления у школьников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального управления...
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