В российском городе отравились более 70 школьников

Источник материала: ОНТ

В российском Красноярске зафиксировано свыше 70 случаев отравления у школьников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Сообщается, что пострадали воспитанники 17 учебных заведений. Ранее в соцсетях появилась информация об отравлении учеников трех школ, а также воспитанников одного детского сада Красноярска.

В ведомстве предполагают, что ребята могли отравиться овощными салатами.

Правоохранители проверили организатора питания данных учреждений и выявили нарушения требований санитарного законодательства. На деятельность и товары данного поставщика продуктов временно наложен запрет, а рассмотрением материалов административного дела займется суд. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС, архив





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram