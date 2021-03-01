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В Венеции из-за отливов обмелели водные каналы

01.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Венеции из-за отливов обмелели водные каналы

В итальянской Венеции заметно обмелели некоторые водные каналы, сообщает The Insider.

Из-за рекордных отливов уровень воды в каналах упал на 48 сантиметров. Теперь многие гондолы и лодки не могут перемещаться по городу. При этом катера и вапоретто продолжают курсировать по Гранд-каналу, но и он значительно обмелел.

Еще пару месяцев назад город страдал от приливов. Была затоплена площадь Сан-Марко, некоторые магазины и предприятия понесли убытки из-за повреждений.

При этом прилив не был таким мощным, как в ноябре 2019-го, когда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.

Фото: © REUTERS / Manuel Silvestri 

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В итальянской Венеции заметно обмелели некоторые водные каналы, сообщает The Insider. Из-за рекордных отливов уровень воды в каналах упал на 48 сантиметров. Теперь...
 
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