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В Венеции из-за отливов обмелели водные каналы
Источник материала: ОНТ
В итальянской Венеции заметно обмелели некоторые водные каналы,
Из-за рекордных отливов уровень воды в каналах упал на 48 сантиметров. Теперь многие гондолы и лодки не могут перемещаться по городу. При этом катера и вапоретто продолжают курсировать по Гранд-каналу, но и он значительно обмелел.
Еще пару месяцев назад город страдал от приливов. Была затоплена площадь Сан-Марко, некоторые магазины и предприятия понесли убытки из-за повреждений.
При этом прилив не был таким мощным, как в ноябре 2019-го, когда уровень воды поднялся до 187 сантиметров.
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В итальянской Венеции заметно обмелели некоторые водные каналы, сообщает The Insider. Из-за рекордных отливов уровень воды в каналах упал на 48 сантиметров. Теперь...
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