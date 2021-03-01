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В небе над Великобританией заметили яркий космический объект
Источник материала: ОНТ
К жителям Великобритании гость прилетел из космоса.
Падающую звезду видели во многих городах и регионах, она попала в камеры видеонаблюдения в Лондоне, Бирмингеме и Бристоле. Об увиденном космическом теле уже поступило более 120 уведомлений, британцы продолжают информировать об этом природном явлении.
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К жителям Великобритании гость прилетел из космоса. Падающую звезду видели во многих городах и регионах, она попала в камеры видеонаблюдения в Лондоне,...
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