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Похожую на Землю планету нашли астрономы недалеко от Солнечной системы
Источник материала: ОНТ
Специалисты из Италии, Испании и Германии нашли планету, похожую на Землю, при этом она находится относительно недалеко от Солнца. Об этом
Эта планета вращается вокруг красной звезды Gliese 740. Та, в свою очередь, находится в 36,2 световых лет от нашей системы. Gliese 740 на 60% больше Солнца. Такие светила – не редкость среди звезд Млечного Пути, однако лишь примерно 10% из них обладают планетами.
Ученые наблюдали за звездой Gliese 740 с 2013 по 2019 годы с обоих полушарий Земли.
Планету, похожую на нашу, назвали Gliese 740b и отнесли к суперземлям. Она в три раза массивнее Земли, а радиус – почти в 1,5 раза больше. На этой планете сутки длятся 2,4 земных дня. Однако для жизни там слишком жарко – примерно 556 градусов по Цельсию.
Фото: NASA
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Специалисты из Италии, Испании и Германии нашли планету, похожую на Землю, при этом она находится относительно недалеко от Солнца. Об этом сообщает телеканал...
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