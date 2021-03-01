Белорусские гандболисты готовятся к отборочным матчам чемпионата Европы-2022

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по гандболу сегодня начинает подготовку к очередным отборочным матчам чемпионата Европы 2022 года.

В распоряжении главного тренера Юрия Шевцова 20 гандболистов. Сегодня к тренировкам приступают игроки белорусских клубов, а 8 марта команду дополнят легионеры, а также гандболисты «Мешкова Бреста». 10 марта белорусы на своей площадке сыграют со сборной Италии, а 13 марта в гостях встретятся с командой Латвии. Сейчас в своей отборочной группе сборная Беларуси занимает 2 место. У нашей команды 2 очка после двух матчей. Лидеры квартета норвежцы набрали 4 балла по итогам трех игр.

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