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Грузовик переехал человека, который лежал на дороге в Жабинковском районе
Источник материала: ОНТ
Грузовик наехал в Жабинковском районе на 45-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. Об этом
Авария произошла в пятницу, 26 февраля, около восьми вечера, на 6-м километре автодороги Орепичи – Степанки – Соколово.
Управляющий грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом 45-летний водитель наехал на человека, который, по предварительным данным, лежал на дороге. От полученных травм тот умер на месте.
Возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство. Уточняется, что на погибшем не было световозвращающих элементов.
Фото: ГАИ
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Грузовик наехал в Жабинковском районе на 45-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. Об этом сообщили в МВД. Авария произошла в пятницу, 26 февраля, около восьми...
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