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В Брестской области тракторист украл топливо, а жена помогла продать

01.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брестской области тракторист украл топливо, а жена помогла продать

В Каменецком районе прошел суд над мужем и женой, которых обвиняют в хищении и сбыте топлива. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Мужчина, который работал трактористом в сельхозорганизации, украл 260 литров дизельного топлива. Скрывая недостачу, он внес ложные сведения в путевые листы. Самостоятельно он смог продать 20 литров топлива, остальное помогла сбыть его жена. Ущерб, принесенный супругами хозяйству, оценивается в 397 белорусских рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по двум статьям Уголовного кодекса – за присвоение вверенного имущества и служебный подлог. Его приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Плюс к этому он должен выплатить штраф в размере 50 базовых величин. Его жена также признана виновной по уголовной статье. Женщина получила один год исправительных работ, при этом 10% ее заработка будет изыматься в доход государства.

Фото: stolica-s.su

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В Каменецком районе прошел суд над мужем и женой, которых обвиняют в хищении и сбыте топлива. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области....
 
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