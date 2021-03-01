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Трамп планирует снова участвовать в президентских выборах

01.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп планирует снова участвовать в президентских выборах

Несмотря на шумный уход из Белого дома, Дональд Трамп не теряет надежды туда вернуться. Пусть и через четыре года. 

В своём первом появлении на публике после ухода с президентского поста экс-президент США не исключил своего участия в выборах в 2024 году. Выступая в Орландо, Трамп пообещал республиканцам вернуть утраченное большинство в Палате представителей и Сенате. Раскритиковал первые недели пребывания у власти Джозефа Байдена, заявив, что демократы уже потеряли Белый дом. И пригрозил триумфальным возвращением в президентское кресло. 

ФОТО: Erin Schaff / Getty Images
 

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Несмотря на шумный уход из Белого дома, Дональд Трамп не теряет надежды туда вернуться. Пусть и через четыре года.  В своём первом появлении на публике после ухода с...
 
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