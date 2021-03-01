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Пуск ракеты Falcon-9 экстренно отменили
Источник материала: ОНТ
Пуск ракеты Falcon-9 отменили за полторы минуты до старта. Трансляция велась в прямом эфире.
Аппарат должен был доставить на орбиту 60 спутников. Взлет экстренно перенесли без объяснения причины. Следующая попытка отправить корабль в космос намечена на завтра. Всего на орбиту доставят около одиннадцати тысяч спутников, которые будут использоваться для обеспечения землян интернетом.
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Пуск ракеты Falcon-9 отменили за полторы минуты до старта. Трансляция велась в прямом эфире. Аппарат должен был доставить на орбиту 60 спутников. Взлет экстренно...
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