Пуск ракеты Falcon-9 экстренно отменили

Источник материала: ОНТ

Пуск ракеты Falcon-9 отменили за полторы минуты до старта. Трансляция велась в прямом эфире.

Аппарат должен был доставить на орбиту 60 спутников. Взлет экстренно перенесли без объяснения причины. Следующая попытка отправить корабль в космос намечена на завтра. Всего на орбиту доставят около одиннадцати тысяч спутников, которые будут использоваться для обеспечения землян интернетом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram