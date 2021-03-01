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Егор Шарангович забросил свою третью шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

01.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович забросил свою третью шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился еще одной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге, но это не спасло его команду от поражения. 

«Нью-Джерси», за который выступает белорус, встречался с «Вашингтоном». По ходу матча «дэвилз» проигрывали 1:2, но во втором периоде Егор Шарангович сравнял счет. Впрочем, еще до перерыва лидер «кэпиталз» Александр Овечкин вновь вывел свою команду вперед. Этот гол стал победным в матче – 3:2. Благодаря этому успеху «Вашингтон» смог закрепиться на первом месте Восточного дивизиона. «Нью-Джерси» располагается на 7-й строчке.

ФОТО: hcdinamo.by

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Белорусский нападающий Егор Шарангович отметился еще одной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге, но это не спасло его команду от поражения. ...
 
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