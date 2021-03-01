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И без COVID матчи будут проходить при пустых трибунах: фаны еще трех клубов заявили о бойкоте "до победы"

01.03.2021 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за политической ситуации в стране матчи будут бойкотировать фанаты "Сморгони", "Гранита" и "Западного Буга".

Об этом говорится в заявлениях фанатов клубов.

«Фанатами «Сморгони» принято решение отказаться от активной поддержки на домашних, а также выездных матчах команды, в связи с репрессиями и политической обстановкой в стране. Народ – чемпион! Жыве Беларусь!» – заявили фанаты «Сморгони»

«Афіцыйная заява прадстаўнікоў фан-сектара мікашэвіцкага «Афіцыйная заява прадстаўнікоў фан-сектара мікашэвіцкага «Граніта».

Кожны, хто паважае сябе, сваю Радзіму, сваю Айчыну, зараз не мае права заплюшчыць вочы на тое беззаконне, што адбываецца. Зараз мы, фанаты «Граніта», накіроўваем свае сілы на дапамогу Радзіме. Сектар 10 аб’яўляе байкот да лепшых часоў. Жыве Беларусь!» – паведамілі фанаты «Граніта».

«Мы, активная группа болельщиков волейбольного клуба «Западный Буг» присоединяемся к активному футбольному сообществу фанатов. Так же четко ставим свою позицию. Пока в стране продолжаются убийства и беззаконие, пока не завершится этот беспредел, мы не можем вернуться на сектор, и веселиться на секторах, и стучать в барабан, поддерживая любимую команду. Но вы знайте, мы всегда рядом. Пока мы едины – мы непобедимы ⚪️
 
 
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Из-за политической ситуации в стране матчи будут бойкотировать фанаты "Сморгони", "Гранита" и "Западного Буга".
 
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