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Экс-президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы

01.03.2021 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-президента Франции признали виновным в коррупции. Из трех лет наказания, два года ему назначили условно, один год — реального срока

Экс-президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием, передает РИА Новости.

Суд назначил ему три года тюрьмы. Из трех лет наказания, два года Саркози будет отбывать условно, один год — реального срока. 

Саркози стал первым президентом Франции, получившим реальный срок лишения свободы.
 
 
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Экс-президента Франции признали виновным в коррупции. Из трех лет наказания, два года ему назначили условно, один год — реального срока
 
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