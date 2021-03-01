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Павел Усов: Не надо иллюзий - Лукашенко сам никогда не уйдет

01.03.2021 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусам нужно настраиваться на долгую и жестокую борьбу, на лишения и потери, и не питать никаких иллюзий, что Лукашенко вдруг скажет: "я устал, я ухожу", считает доктор политологии Павел Усов.

Павел Усов: Не надо иллюзий - Лукашенко сам никогда не уйдет
Свое мнение о том, когда уйдет Лукашенко, Павел Усов изложил в своем телеграм-канале.

"Честно говоря, я не понимаю на чем базируются утверждения о том, что Лукашенко уйдет весной (хотя уже весна). Ранее утверждалось, что он уйдет осенью, потом - к новому году. Теперь вот весной (стоит уточнить, календарной или астрономической).

Я также не наблюдаю острого системного кризиса в функционировании режима как в центре, так и на местах. Аппарат террора и репрессий работает исправно. 

"Депутаты" штампуют "новые законы", а "суды" приговоры. Массового оттока, который мог бы парализовать систему, не произошло. Более того, аппарат террора успешно рекрутирует юных адептов, которые без тени сомнения участвуют в показательных расправах ("судьи"," прокуроры", "учителя"," чиновники"). 

Даже чистки в отдельных сегментах управления пока не отражаются на устойчивости государства. 

Я считаю, что общество нужно настраивать на долгую и жестокую борьбу (противостояние), на лишения, на потери, а не кормить его иллюзиями и надеждами. Если бы все было так волшебно-просто, то Лукашенко ушел бы 9-14 августа. Лукашенко, как любой диктатор, сам не уйдет, его можно только свергнуть. 

Сомневаюсь, что после того, как страна была залита террором и кровью, Лукашенко скажет: "я устал, я ухожу". И нужно понимать, что в этом участвовали десятки тысяч людей. Это также касается транзита власти. Транзит в условиях террора невозможен. 

Не верю я м в "планы" Кремля по смещению Лукашенко, по крайней мере в ближайшей перспективе, тем более, что российские проекты ничего хорошего для Беларуси не сулят. Ни в каком виде. 

Только национальное движение и свержение диктатора. А это, как мы видим, требует огромных усилий, мобилизации всех социальных и политических ресурсов общества. И, прежде всего, психологическая готовность к этому. 
 
Также нужно понимать, что чем дольше Лукашенко будет удерживать власть в условиях кризиса, тем увереннее он будет себя чувствовать, тем эффективнее будет работать система террора. 

Каждый день пребывания у власти укрепляет его позиции и психо-политическое преимущество над оппонентами. На март 2021 года государственная система более устойчива, чем в августе 2020. И это нужно понимать, а не ждать чуда. 

Террор - увы, это не слабость, и не страх, как это пытаются показывать в независимых СМИ, это способность авторитарной системы ликвидировать угрозы, противодействовать общественному давлению. 

Лукашенко зависим от системы и ее эффективности, как и система зависима от него. Если репрессивный аппарат (штат: от боевиков до "депутатов"-администраторов) теряет уверенность в командном центе, не чувствует власти, он начинает распадаться. Работа системы будет частично или полностью парализована. 

Высшее проявление авторитарной власти - насилие, как совокупность психологических и политических факторов, начиная от решимости приказать, заканчивая готовностью выполнить приказ вопреки здравому смыслу, морали и закону. 

И наоборот, когда диктатор видит, что система не реагирует на команды, штат перестает функционировать, тиран теряет власть, так как не может более управлять.
 
Более того, у членов системы сложился особый тип сознания: сочувствие и исполнение. Встречалось это не раз, когда чиновник-силовик будет смотреть в глаза и сочувственно говорить, что он все понимает, что Лукашенко козел и т.д., и при этом продолжает ретиво выполнять идиотские приказы и установки, которые способствуют усилению и жизнеобеспечению системы. 

При этом может быть целый ряд самых разнообразных оправданий: "ну я же только выполняю приказы", "у меня же семья", вас не вышел миллион" и т.д.

Пока человек находится в системе, на зарплате, он так или иначе будет элементом  репрессий и давления, он запрограммирован на это. Только выйдя из системы человек перестает быть предметом. 

Понятно, что обществу необходимы позитивные сигналы, оно должно видеть и чувствовать сдвиги слабости режима. 

Они есть: сам факт полувоенного состояния, режим террора и изоляции, неистовой пропаганды, хаотический поиск экономических резервов, поступательные изменения в сознании общества, полное отчуждение правящего класса.

Все это глубинные системные сдвиги, которые в итоге приведут к разрушению системы. И только разрушение системы станет концом режима Лукашенко. 

Но это не произойдет нынешней весной...
 
 
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Беларусам нужно настраиваться на долгую и жестокую борьбу, на лишения и потери, и не питать никаких иллюзий, что Лукашенко вдруг скажет: "я устал, я ухожу", считает...
 
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