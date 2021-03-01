"Чтобы судить, нужно хотя бы посещать театры" Латушко ответил жене Макея

tut.by О Павле Латушко супруга главы МИД, актриса и ведущая Вера Полякова высказалась в передаче «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, передает





"Единственное, чего я ему никогда не прощу, что он вытер ноги о Купаловский театр. Что он разрушил столетнюю историю театра, он вывел этих людей и бросил их. Вот этого я ему не прощу никогда. Да, они не овцы, они, наверное, понимали, что делают. И я не овца, я 26 лет жила в этой стране при этом государстве, и я не считаю, что все было так плохо.





Тогда кто я после этого, дура с тремя высшими образованиями? Ну как я жила 26 лет и не замечала, что все так плохо? И когда люди, которые в принципе много чего сделали для культуры, для искусства, как тот же Пал Палыч Латушко, вдруг начинают говорить: «Да мне все было очень плохо, было так все плохо, я деньги брал в конверте». Зачем брал?" — заявила Полякова.





Malanka Live ответил Поляковой. Павел Латушко в интервьюответил Поляковой.





"Во-первых, Купаловский театр — золотой фонд нации, это то национальное, духовное достояние, переоценить значение которого для белорусского народа невозможно. Но нужно также понимать, что он состоит не из здания, не из бетона и стали, он состоит прежде всего из актеров, из творческого состава, и это выдающиеся личности белорусской культуры.





Из театра ушли народные артисты, заслуженные артисты Беларуси, кстати, по количеству народных и заслуженных артистов Купаловский театр всегда был лидером. И это люди принимали решение, каждый из них личность, каждый из них особа в культуре. И говорить, что кто-то их вывел, кто-то их повел за собой, кто-то о них вытер ноги — это кощунственно, это растоптать еще раз этих людей, их чувства, их боль и страдания.





Те эмоции, которые были тогда, не ушли, потому что репрессии и насилие продолжаются. Так что никто никого не выводил, это было решение актеров, творческого состава и ряда сотрудников. А Национальный театр Купалы — это ответственность перед нацией, перед народом.





Так вот, Купаловский театр взял на себя эту ответственность и роль, и он сказал: да, мы с народом, да, мы с белорусской нацией", — сказал Латушко.





Экс-директор Купаловского также отметил, что за полтора года, пока руководил театром, ни разу не встречал в нем супругов Макей.





"Я как-то что-то за эти годы не увидел семейство [Макей] в Купаловском театре, я там видел бывших министров иностранных дел: Хвостова, Сенько, Латыпова, Мартынова, видел премьер-министра Румаса, но как-то вот это семейство не заходило, не находило время, чтобы за последние годы бывать там. Для того, чтобы судить, нужно посещать театры", — заявил Латушко.





Руководитель НАУ перечислил и все театры страны, которые после выборов подверглись репрессиям.





"А вот что скажет Вера Александровна насчет Свободного художественного театра, который фактически прекратил свое существование, Нового драматического театра, Гродненского драматического, где ушла половина труппы, Большого театра, где уволили артистов, Белгосфилармонии, где артистов задерживали во время репетиций.





Это музыканты, артисты, сколько из них прошли через тюрьмы, Вера Александровна? Их тоже вывели, о них тоже вытерли ноги? Кто? Вы ответите на этот вопрос?





Какое лицемерие нужно иметь, чтобы такое утверждать. Как нужно не понимать добро и зло, правду и ложь? Ведь мы не услышали из уст этого семейства [Макей] ни слова о тех, кто был убит, о тех, кто прошел через пытки, через насилие, задержание, избиение на улицах городов Беларуси, когда людей пытали в тюрьмах, когда стояли стон и вопли людей, которых избивали?





Мы об этом как-то из уст этого семейства не услышали, но при этом мы слышим о двойных стандартах: почему у них это можно, а у нас нельзя (речь идет о применении силы и спецсредств на протестах в Европе. — Прим.TUT.BY)?





Да нигде нельзя. Давайте разберемся сначала в нашей стране. Если господин Макей считает, что в нашей стране можно убивать и не возбуждать уголовные дела, можно подвергнуть пыткам тысячи граждан Беларуси и не возбуждать уголовные дела — тогда о чем мы вообще в принципе можем дискутировать с этими людьми?





Глубина лицемерия и неспособность видеть правду и ложь просто зашкаливает", — подытожил Латушко.



