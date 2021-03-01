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«Прощай, подвеска». В Борисове смыло «генеральскую дорогу»

01.03.2021 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поток воды напротив строительной площадки в нескольких местах вымыл ямы на объездной дороге Борисова. Еще до 26 февраля система дренажа кое-как справлялась с отводом воды, а после часть дороги попросту смыло потоком воды и грязи, пишет EX-PRESS.BY.


Фото: ex-press.by

Состояние дороги можно оценить по видео, которое изданию прислали читатели.

Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.

Присылайте фотографии трасс, улиц, тротуаров, о которых забыли (а может, не знают или не успели добраться) наши коммунальники и дорожники в сервис «Наши дороги». Обращайте внимание не только на ямы и выбоины, но и на плохо убранные участки, поваленные или испорченные дорожные знаки.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.
 
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