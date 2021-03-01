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«Прощай, подвеска». В Борисове смыло «генеральскую дорогу»
Источник материала: Tut.by
Поток воды напротив строительной площадки в нескольких местах вымыл ямы на объездной дороге Борисова. Еще до 26 февраля система дренажа кое-как справлялась с отводом воды, а после часть дороги попросту смыло потоком воды и грязи, пишет
Состояние дороги можно оценить по видео, которое изданию прислали читатели.
Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.
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Водители пишут, что даже грузовики с опаской переезжают этот участок дороги, а для легковушек это и вовсе серьезное испытание.
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