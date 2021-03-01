Мингорисполком займется вопросом освоения свободных территорий вдоль МКАД

На оперативном совещании 1 марта поставлена задача определиться с дальнейшим освоением территорий вдоль столичной кольцевой автодороги, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.





«Нужно рассмотреть каждый участок и внести конкретные предложения по развитию свободных территорий вдоль кольцевой», — заявил председатель горисполкома Владимир Кухарев.

Он также поручил дополнительно обследовать территории столичных предприятий, определить те, что используются недостаточно эффективно либо не используются вовсе, и выработать варианты дальнейшего применения этих участков.

Кухарев объявил о начале весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий столицы с 1 марта. «Благоприятная погода для проведения работ по очистке территорий уже установилась. Нужно оперативно наводить порядок, уделив при этом особое внимание территориям вдоль МКАД, железной дороги. К выходным парки и скверы должны быть полностью очищены и готовы к приему посетителей. Также нужно продолжить работу по приведению в порядок пойм водных объектов столицы: удалению зарослей, благоустройству этих участков. Заняться наведением порядка предстоит не только коммунальным службам, но и предприятиям, организациям и учреждениям столицы как на своих, так и на закрепленных территориях», — сказал глава Мингорисполкома.

Участники совещания обсудили также вопрос совершенствования работы пассажирского транспорта в столице. «Предстоит обеспечить организацию его движения в застраиваемых районах, чтобы у новоселов была возможность комфортно добираться к своим новым домам. Что касается подвижного состава, "Минсктрансу" поручено уделить больше внимания профилактическим ремонтам и техобслуживанию машин, чтобы продлить срок их службы», — отметила пресс-служба.