«В ряде случаев мероприятия, проводимые в помещении, можно считать пикетированием». Минчанин спросил чиновников о новых порядках

Источник материала: Onliner

В начале января, благодаря пытливости минчанина Дмитрия, мы узнали , что, по мнению администрации Партизанского района города Минска, даже квартира «при определенных обстоятельствах может стать общественным местом». Новость, конечно, неожиданная, от нее можно и растеряться. Но важно другое: горожанин задал целый перечень вопросов, а ответов не получил. Несмотря на неудачу, Дмитрий не отступил и отправил свой список дальше по бюрократическому кругу — кто-то же должен знать, как согласовать пикет на лоджии, когда окна и балконы стали считаться общественным местом, можно ли вывешивать на обозрение транспаранты с зарегистрированной символикой. Не из воздуха же эти требования взялись.

Что спрашивал минчанин?

Итак, Дмитрия интересовали вопросы, ставшие актуальными с прошлой осени. По ведомствам и кабинетам разлетелись письма следующего содержания.

«В связи с тем, что ранее мне не приходилось согласовывать происходящее на моей лоджии и изучение закона „О массовых мероприятиях“ в этом не помогло, прошу ответить на вопросы:

1. Какова официальная законная процедура согласования организации пикета на лоджии моей квартиры и в каком источнике можно об этом почитать?

2. Учитывается ли этажность здания, обращение окон на улицу или во двор, а также то, сколько людей проходит под моими окнами в среднем за сутки?

3. Когда именно и согласно какому закону окна и балконы граждан стали считаться общественным местом?

4. Если я размещаю на балконе официальный государственный флаг Республики Беларусь в знак солидарности со спортсменами на международных соревнованиях, является ли это несанкционированным массовым мероприятием?

5. И как насчет официальных флагов других стран, если я являюсь болельщиком их спортивных команд?

6. Является ли пикетом размещение на балконе флага бывшего СССР, который также не является символикой, зарегистрированной в установленном порядке?

7. Является ли нарушением размещение на окне бумажных снежинок белого цвета?

8. Если мои соседи мусорят под моими окнами и я размещаю на балконе транспарант с текстом „Прекратите мусорить! Мы тут живем!“ с целью привлечения всеобщего внимания к проблеме, является ли это несанкционированным массовым мероприятием?

9. Является ли пикетом размещение на окне надписи „С Новым годом!“, обращенной на улицу, если тем самым я открыто и публично выражаю свой личный интерес — радость от праздников и повышение настроения прохожих?

10. В законе „О массовых мероприятиях“ сказано, что „пикет — это публичное выражение гражданином общественно-политических, личных и иных интересов либо протеста (без шествия) по каким-либо проблемам с использованием или без использования плакатов, транспарантов и иных средств“.

а) Протяженность проведения пикета рассчитывается на основе времени, проведенного и гражданином, и плакатом либо иным материалом одновременно?

б) Пикет считается прерванным, если гражданин покидает балкон, а плакат, флаг или иной материал остается, например, на бельевой веревке?

в) Считается ли пикетом присутствие гражданина на балконе с целью выражения личных или общественно-политических интересов без использования плакатов и иных средств?»

Никто не может толковать закон?

Ответов пришлось подождать, но они того стоили. Первым откликнулся Мингорисполком: письмо заняло всего один лист — не очень-то много, учитывая, что вопросов было десять. Но и эти четыре абзаца можно было не писать, так как все сводится к строчке «Разъяснение и комментирование нормативных правовых актов Республики Беларусь не относятся к компетенции Минского горисполкома».





Следующая весточка пришла из Партизанского РУВД. Как уверяет Дмитрий, письмо явилось ему в таком обрезанном виде — без подписи и фамилии составителя. По существу снова ничего — только перечисление законов без переложения на практику. Наверное, за последние месяцы во многих кабинетах на клавиатурах самых ответственных лиц постирались клавиши Ctrl+C и Ctrl+V.

В МВД оказались более многословны. Не пожалели три листа формата А4, и, хотя в итоге все снова свелось к тому, что «в настоящее время МВД не уполномочено осуществлять официальное толкование и давать письменные разъяснения применения вышеуказанных законодательных актов», кое на что свет все-таки был пролит. Так, из письма мы узнаем, что «в ряде случаев под действие Закона („О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“. — Прим. Onliner) также подпадают массовые мероприятия, проводимые в помещениях. Исходя из определения термина „пикетирование“, ключевой особенностью данного вида массовых мероприятий по общему правилу являются публичность и выражение общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, независимо от места его проведения». В общем, тем, кто собирается пышно праздновать юбилеи, свадьбы, выпускные, стоит быть предельно бдительными.







Так и не получив ответов на свои вопросы, Дмитрий решил обратиться в Верховный суд — уж где-где, а там законы знают на зубок и совершенно точно понимают, как их применять. Но не тут-то было. «Информируем, что Верховный суд дает разъяснения по вопросам применения законодательства при изучении судебной практики только нижестоящим судам общей юрисдикции в Постановлениях Пленума Верховного суда. Полномочиями давать разъяснения гражданам и юридическим лицам Верховный суд не наделен. За получением консультации, в том числе и по изложенным вопросам, вы вправе обратиться к адвокатам, которые оказывают квалифицированную юридическую помощь на профессиональной основе».





В попытке понять происходящее Дмитрий обратился к Палате представителей Национального собрания. Хоть кто-то из 110 депутатов-законодателей сможет же объяснить, как правильно проводить пикеты и что вообще к ним относится. Но и тут мимо. Один только второй абзац способен свести с ума. Чтобы его понять, совершенно точно нужен толкователь: «В соответствии с п. 2 статьи 69 Закона Республики Беларусь „О нормативных правовых актах“ нормотворческие органы (должностные лица), реализующие государственную политику, осуществляющие правовое регулирование и управление в определенной отрасли (сфере деятельности) или к компетенции которых отнесено решение соответствующих вопросов, либо другие уполномоченные государственные органы (организации) при необходимости подготавливают письменные разъяснения применения нормативных правовых актов. Таким образом, названные государственные органы вправе давать письменные разъяснения нормативных правовых актов вне зависимости от иерархии таких актов в системе нормативных правовых актов, принципиальным является лишь соблюдение отраслевого принципа или наличие соответствующих полномочий».

Но ладно: пробрались сквозь бюрократические дебри и идем дальше. Правда, недолго: «Палата представителей не наделена полномочиями по реализации государственной политики и осуществлению правового регулирования и управления в определенной отрасли (сфере деятельности), соответственно она не вправе давать официальное разъяснение какого бы то ни было нормативного правового акта. <...> Толкование закона Парламентом может осуществляться только в форме закона по инициативе субъекта законодательной инициативы и при указанных выше условиях. В связи с этим правовых оснований для принятия закона о толковании не усматривается».





Не обошлось без совета обратиться в юридическую консультацию. На этом ответе Дмитрий сложил свои «дознательские» полномочия: говорит, всех кого мог уже «опросил», но яснее не стало.